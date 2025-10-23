Hinava: En la carrera de los acumulados del 5y6 valenciano se presenta un retiro

Suscríbete a nuestros canales

La jornada número 21 será este sábado 25 de octubre en el Hipódromo Nacional de Valencia, donde los aficionados hípicos disfrutarán de un programa interesante de nueve competencias, a partir de la 1:15 de la tarde.

La carrera más interesante de la jornada sabatina es el Clásico “Arturo Michelena”, a disputarse a la altura de la tercera del programa, en distancia de 1.800 metros y contará con una nómina de seis yeguas de tres y más años además de la premiación especial adicional de $20.000.

Datos hípicos - Retirados: Hinava

La mañana de este jueves 23 de octubre, se dio a conocer, a través de, sus diferentes redes sociales del óvalo del Cabriales, la información de una yegua que se encontraba inscrita para la programación del 5y6 valenciano.

Precisamente es en la sexta válida para el lote de yeguas de tres y más años que no hayan ganado en los últimos tres meses, en distancia de 1.300 metros.

Una de ellas My Yakata Mate (número 8) iba a reaparecer luego de 70 días sin correr, al mismo tiempo se estrenaba en la cuadra del entrenador Franklin Parada y contaba con la conducción de Yaniel Caguado.

Motivo del retiro: My Yakata Mate 5y6 Hinava

Mediante la información del INH, el motivo por el cual fue retirada My Yakata Mate, fue por presentar Cólico, mientras tanto este mismo retiro se suma también a los retiros de Go Nany Go y Chaviela en la segunda competencia del ciclo no válido.