Atención: Retiran a dos yeguas para el ciclo no válido de Hinava

Este sábado 25 de octubre, el hipódromo de Valencia confeccionó una programación de nueves carreras correspondiente a la reunión número 21 de la temporada 2025, que incluye una prueba selectiva: El Clásico “Arturo Michelena”.

Ejemplares: Segunda Carrera R21 retirado Valencia

En horas de la mañana de este jueves 23 de octubre, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista de dos ejemplares que no participará en la mencionada jornada sabatina.

Se trata de la segunda carrera, reservada para yeguas de tres y más años, ganadoras de 1 y 2 carreras. Las ganadoras de dos carreras sin figurar en las dos últimas actuaciones hasta el tercer lugar en su lote, en distancia de 1.300 metros.

Para esa competencia participaba las yeguas Go Nany Go (número 1), con la monta asignada de Félix Velásquez y Chaviela (número 8), que iba a reaparecer luego de 56 días sin correr y con Yaniel Caguado sobre los estribos.

Motivos de los retiros: Go Nany Go Chaviela Hinava

De acuerdo con la información publicada por el INH, el motivo del retiro de Go Nany Go es Hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio y para el caso de Chaviela fue retirada por Piroplasmosis.