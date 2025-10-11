Candy Cumming se adjudicó en ajustado final la Copa “Luis Alfredo Wadskier” en Valencia

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 11 de octubre, el hipódromo de Valencia confeccionó una programación de nueve carreras correspondiente a la reunión número 20 de la temporada 2025, con una prueba selectiva. La Copa “Luis Alfredo Wadskier” y el atractivo 5y6 nacional va por otro récord en recaudación.

La tercera carrera de la tarde, no válida para el 5y6 nacional se disputó la edición de la copa “Luis Alfredo Wadskier” en recorrido de 1.400 metros para caballos de 3 y más años, con un bono especial adicional de $12,000.

Valencia: Candy Cummings consiguió un triunfo sobresaliente en el evento selectivo

La copa “Luis Alfredo Wadskier” fue reservada para caballos de 3 y más años, se disputó en la tercera carrera de la jornada de nueve programadas, con un triunfo para Candy Cummings, que se convierte en el tercer ganador de este evento celebrado en Valencia.

Candy Cummings, en gran demostración con la monta de Jaime Lugo Jr., y la preparación de Juan Carlos Pérez, quien presentó para los colores del stud “Andrea Stables”, propiedad de la Sra. Andrea Mendoza, que consigue su triunfo 11 en 37 presentaciones, y la cuarta de manera consecutivo.

Jaime Lugo Jr., desde la partida ubicó rápidamente a su conducido detrás de la velocidad, donde, Skull Trooper tomó la punta para controlar a sus rivales desde el vamos, sin embargo, al promediar el giro de la curva final, Candy Cummings, tomó el control de la prueba por centro de cancha. En la recta final se vio acosado por Peterose, por la parte externa y con un final emocionante llegaron separados por no mayor de un cuerpo, con registro final de 87"1.

Luis Alfredo Wadskier es una figura reconocida en el hipismo venezolano, conocido principalmente como propietario de caballos de carreras. Es el heredero y actual propietario del histórico Stud Balbico, uno de los más antiguos y con una trayectoria más larga en el país. Entre sus representantes fue Huracán Sí, ganador del primer Clásico del Caribe, para Venezuela en Puerto Rico, en 1966.

A lo largo de su carrera, ha sido objeto de diversos homenajes y reconocimientos por parte de las autoridades hípicas, como el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) y el Hipódromo Nacional de Valencia (HINAVA). Estos honores destacan su contribución y dedicación al deporte hípico nacional.