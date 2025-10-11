¡Noticia inesperada! Invicta queda fuera de la Breeders’ Cup Distaff

Suscríbete a nuestros canales

Ha surgido una noticia inesperada y una baja muy sensible para la Breeders’ Cup Distaff. Al igual que Thorpedo Anna, es un golpe fuerte que Cavalieri, quien se mantenía invicta en cinco carreras, no pueda estar presente en la gran fiesta del Campeonato de Criadores que se llevará a cabo a fin de mes en el hipódromo de Del Mar, San Diego, California.

Breeders’ Cup: Cavalieri no estará presente en la Distaff

Cavalieri, una potranca de cuatro años hija de Nyquist, propiedad de Peter Fluor y KC Weiner en nombre de su Speedway Stables, mantuvo su récord invicto el 28 de septiembre cuando ella y el jockey Juan Hernández ganaron el Zenyatta Stakes (G2) en Santa Anita.

El año pasado, Cavalieri debutó con una victoria durante el verano en Del Mar y, posteriormente, obtuvo una carrera de allowance en Santa Anita. Tras un descanso de tres meses, comenzó 2025 con una victoria en La Cañada (G3), casi dos meses antes de que su mayor triunfo en la Beholder Mile (G1).

La deserción de Cavalieri coincide con el anuncio del entrenador Kenny McPeek de que Thorpedo Anna, actual ganadora de la Distaff, parecía cada vez más probable que la propietaria principal, Hill 'n' Dale Farm, la retirara a la cría. Esto ocurrió después de que la Caballo del Año 2024 terminara en un deslucido cuarto lugar el domingo en la Spinster (G1) de Keeneland.

Todo esto podría dejar a Seismic Beauty, ganadora de Clement L. Hirsch (G1) de Baffert, como la favorita para la Breeders' Cup Distaff en Del Mar.

Cavalieri, cuyo récord de 5 de 5 incluye la Beholder Mile (G1), no competirá en la Breeders' Cup Distaff el 1 de noviembre, confirmó el viernes el entrenador del Salón de la Fama Bob Baffert. "Se está tomando un descanso", dijo en un mensaje de texto a Horse Racing Nation para confirmar lo que Joaquín Jaime informó desde Santa Anita en FanDuel TV. "Volverá". Baffert no entró en más detalles en el texto ni en su conversación en el paddock.