Estos son los retirados de la Reunión N°20 en Valencia 11-10-2025

Este sábado 11 de octubre, el hipódromo de Valencia confeccionó una programación de nueve carreras correspondiente a la reunión número 20 de la temporada 2025, con una prueba selectiva. La Copa “Luis Alfredo Wadskier” y el atractivo 5y6 nacional va por otro récord en recaudación.

Meridiano: Información oficial de ejemplares retirados Valencia

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista de los ejemplares que no participarán en la jornada número 20 de la temporada 2025.

En la primera carrera no válida, reservada para caballos de 3 y más años, ganadores de 3 carreras, fue retirado Tuto Miguel (número 2) presentado por Renny Verastegui y llevaba la monta de Franklin Velázquez.

En la cuarta carrera o primera válida para el 5y6 nacional, que fue reservada para caballos de 3 y más años, ganadores de 2 carreras, fueron retirados los ejemplares El Gran Luis (número 4) y Señor Juan (número 7) presentado por Edwin Pimentel y José Luis García, respectivamente.

n la quinta carrera o segunda válida para el 5y6 nacional, que fue reservada para caballos de 3 y más años, ganadores de 1 carrera, fue retirado el caballo Money Gram (número 9) presentado por José Jaramillo y llevaba la monta de Carlos Brito.

Meridiano: Motivos de los retiros en Valencia

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:

1ª) #2 Tuto Miguel fue retirado por Estado Febril.

4a) #4 El Gran Luis fue retirado por Cólico.

#7 Señor Juan fue retirado por Inapetencia.

5ª) #9 Money Gram fue retirado por Inapetencia.