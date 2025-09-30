Cavalieri mantuvo su invicto y se ganó un puesto para la Breeders’ Cup Distaff

Suscríbete a nuestros canales

La invicta ganadora de Grado 1, Cavalieri, a pesar de no contar con una buena salida en la partida, su jinete Juan Hernández, la llevó con una magistral conducción a la victoria al Zenyatta Stakes (G2) de $200,000, que se disputó en1.700 metros en Santa Anita. Prueba que forma parte de la serie Breeders' Cup Challenge, y se ganó una plaza automática para la Breeders' Cup Distaff de este año, con premio de $2 millones, en Del Mar.

Breeder’s Cup: Cavalieri se apuntó el Zenyatta Stakes (G2)

Cavalieri, tuvo un comienzo menos que ideal luego de un descanso de más de seis meses no resultó ser un problema para Cavalieri que se adjudicó el Zenyatta Stakes (G2) una prueba valorada por $200.000 este domingo en distancia de 1.700 metros en Santa Anita.

Al momento de salida quedó rezagada, sin embargo, Cavalieri fue ubicándose gradualmente detrás de su compañera de cuadra, Richi, que en la recta final lució agotada luego de tener el dominio durante la mayor parte de carrera. Después, la agobió para ganar por casi dos cuerpos bajo la dirección de Juan Hernández.

Con este triunfo, Cavalieri alcanzó una marca de 5 de 5 con el dueño Speedway Stables y el entrenador Bob Baffert. Además, se garantizó un lugar con derecho a cuota para la Breeders' Cup Distaff, que se llevará a cabo en Del Mar el 1 de noviembre y cuya recompensa es de $2 millones.

Esta fue la primera carrera de la hija de Nyquist, Cavalieri, desde que ganó la Beholder Mile (G1) el 8 de marzo en Santa Anita. Cavalieri, de 4 años, debutó en agosto pasado en Del Mar, superó su primera condición de allowance en octubre en Santa Anita y ganó La Cañada (G3) en enero, antes de la Beholder Mile. Esta última victoria elevó sus ganancias a $438,000.