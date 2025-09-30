Tyler Gaffalione se titula campeón en el Meeting de Churchill Downs

Suscríbete a nuestros canales

Gaffalione luego de lesión en marzo, en Gulfstream Park, donde se fracturó el tobillo izquierdo, lo que lo obligó a no participar en la primavera. El 13 veces líder en Churchill Downs, se vio obligado a perderse la emblemática competencia de primavera de la pista. Sin embargo, regreso para agosto para quedar campeón en la temporada de verano en el hipódromo de Ellis Park, y ahora el meeting de otoño de Churchill Downs, para seguir el dominio en Kentucky.

Tyler Gaffalione líder absoluto de las torres gemelas

Tyler Gaffalione, de regreso bajo las torres gemelas para la competición de tres semanas de septiembre, que concluyó el 28 de septiembre, superó a Irad Ortiz por 26-23 victorias y obtuvo su título número 14 en general de la competición en Churchill Downs.

Recordamos que Gaffalione regresó a las competiciones en julio en Ellis Park, donde obtuvo el título pro primera vez en este circuito con 28 victorias, 18 segundo y 13 terceros, en 99 presentaciones, con una producción de $2.369.920, con un porcentaje de victorias del 28% y con un Top3 del 60%.

Este fue el sexto año consecutivo en que Gaffalione se alzó con el título de la competencia de septiembre en Churchill. Por su parte, el entrenador Brad Cox obtuvo su cuarto título consecutivo de entrenador líder y su noveno en total, con sus caballos llegando al círculo de ganadores en nueve ocasiones.

Keeneland es el próximo objetivo del jockey estadounidense, que iniciará este fin de semana, y se extenderá hasta el 25 de octubre. Churchill Downs luego abrirá para su encuentro de otoño del 26 de octubre al 30 de noviembre antes de que Turfway Park abra para el invierno.