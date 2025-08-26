Tyler Gaffalione consiguió su primer título en este hipódromo estadounidense

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 24 de agosto finalizó la temporada de verano en el hipódromo de Ellis Park, con una cartelera de nueve carreras que incluyó el Ellis Park Turf Stakes con una bolsa de $150.000 en premios a repartir. En esta prueba el jinete Tyler Gaffalione, se alzó con la victoria con el ejemplar Hope Mission, y que selló el título para el jinete estadounidense., por primera vez en este óvalo.

Tyler Gaffalione se erige campeón en Ellis Park

La jornada de este domingo en el hipódromo de Ellis Park, ubicado en Henderson, Kentucky, finalizó con la disputa de nueve carreras y el Ellis Park Turf Stakes, con la victoria de Hope Mission, pupilo del Godolphin, que lució con la conducción de Tyler Gaffalione, para así coronar su primer título en este circuito. Esta prueba repartió $150,000 en premio, y que fue el evento destacado del último día de la temporada de verano de 25 días.

Hope Mission, entrenado por Brendan Walsh y montado por el jinete líder de la competencia, Tyler Gaffalione, Hope Mission completó la carrera en 1:43.34 para 1.700 metros en pista de arena. Hope Mission se ubicó bien en tercer lugar durante los primeros compases de la carrera, siguiendo a Rose Palace, que marcó tiempos modestos de :24.94 y :50.22. En la curva final, Next Up aumentó la presión por el exterior de Rose Palace, mientras que Gaffalione dejó a Hope Mission muy relajado.

Cuando el grupo entró en la recta final, Hope Mission avanzó junto al nuevo líder Next Up y pudo alejarse hacia el final para lograr una victoria de un cuerpo. Rose Palace, terminó tercera. Le siguieron Faith Understood, Poppy the Princess, Cozee Rags, Everland y Maxisuperfly.

Hope Mission le regaló a su dueño $90,140, ​​lo que elevó su marca general a $151,840. Su récord actual es de 8 actuaciones para dos primeros y dos segundos. Hope Mission, hija de Medaglia d'Oro en Arabian Hope, por Distorted Humor. Fue criada en Kentucky por su dueño Godolphin.

Tyler Gaffalione, totalizó en este mitin 28 victorias, 18 segundo y 13 terceros, en 99 presentaciones, con una producción de $2.369.920, con un porcentaje de victorias del 28% y con un Top3 del 60%.