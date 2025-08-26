Expectativa en La Rinconada: debuta un hijo de semental japonés para la reunión 33

Suscríbete a nuestros canales

Todo está listo para una nueva jornada de carreras en el óvalo de Coche. A pesar de que no habrá pruebas selectivas, la programación 33 presenta 12 interesantes competencias y un 5y6 activo desde la séptima carrera. Sin duda, muchos aficionados se ilusionan con la posibilidad de acertar los seis ganadores para llevarse el codiciado cuadro único.

El debut de un purasangre de sangre japonesa: La Rinconada

Poco a poco, el número de caballos en La Rinconada aumenta. La semana pasada, debutaron más de 15 ejemplares, tanto nacionales como importados. Este incremento beneficia la actividad hípica y apoya las recientes declaraciones del Superintendente Nacional de Apuestas Lícitas, Antonio Álvarez, quien busca establecer carreras los viernes, sábados y domingos.

Magicshadow: la nueva apuesta en la pista

Como parte de los ejemplares que llegaron al país para competir, el importado Magicshadow debutará en la segunda válida. El purasangre, un castaño de cuatro años, nació y se crio en Florida. Se encuentra en la cuadra de Gabriel Márquez y defenderá los colores del Stud "Don Rafael V". Para su estreno, el jinete Jhonathan Aray lo montará con un peso de 58 kilos.

La carrera es especial para ejemplares de 4 y 5 años, nacionales e importados, que ganaron entre dos y tres competencias. Los diez participantes recorrerán 1.400 metros por una bolsa de $20.000.

Magicshadow actuó 22 veces en Gulfstream Park y logró dos victorias. Es hijo del semental japonés Yoshiba, quien ganó cinco de sus 18 presentaciones en pistas de primer nivel como Saratoga, Belmont Park, Pimlico y Keeneland. Su madre, Maggie Simón, sumó tres victorias en 10 salidas, y su abuelo, Simón Pure, visitó el recinto de ganadores en tres de sus 15 actuaciones.

Ejercicio previo en La Rinconada: Reunión 33 Importado

Su más reciente trabajo desde que arribó a La Rinconada fue el pasado 03 de julio donde con la monta de Maykor Ibarra E/P dos vueltas de galope de acuerdo a lo informado por la División de tomatiempos del INH.