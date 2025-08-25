Batalla de cinco: La Copa "Huracán Sí" promete emoción este sábado en Hinava

Suscríbete a nuestros canales

Luego de que el Hipódromo Nacional de Valencia publicara a través de sus diferentes redes sociales, los ejemplares inscritos para la décima séptima reunión, este sábado 30 de agosto.

La jornada sabatina tendrá nueve emocionantes carreras, que incluyen la Copa "Huracán Sí" en homenaje al ejemplar venezolano que ganó el Clásico Internacional del Caribe celebrado en Puerto Rico el 4 de diciembre de 1977 con la narración que nunca será olvidada de un grande como lo es Aly Khan.

Está selectiva se correrá en la tercera del programa para ejemplares de 3 y más años, con distancia de 1.400 metros, pautada para la 2:05 de la tarde y con un premio adicional especial de $12.000 dólares a repartir. Los participantes son: Candy Cummings, My Trusting Mate, El de Valle, Helios y Moscabado se verán las caras en el recorrido antes mencionado.

Los lógicos de la competencia: Copa Reunión 17 Valencia

Los favoritos de la justa son en primer lugar no podemos dejar por fuera al maduro Moscabado que a pesar de fallar en su más reciente su campaña de 22 actuaciones con 12 triunfos lo hacen el lógico a vencer y con la monta de Jaime Lugo debe ser el primer indicado.

Un segundo candidato es el hijo de Big Prairie en Valle por Chemie con el número tres en la gualdrapa, El De Valle caballo que se torna muy peligroso y que nuevamente conduce el jinete Larry Mejías va a su tercera prueba en el óvalo de Valencia proveniente de La Rinconada lo que quiere decir que ya está suficientemente adaptado y de no presentar problemas en la partida será muy difícil de derrotar.

Un tercer indicado es Candy Cumming, el rendidor ejemplar del Stud “Andrea Stable I” que todas las peleas y hasta el momento tiene récord de 35 actuaciones para nueve triunfos, pero los más interesante es que de las últimas ocho veces que ha corrido ha ganado en cinco, repite Jaime Lugo Jr. y cuidado que luce indescartable.

Victoria: 2024 Carrera óvalo de Hinava

En la disputa de esta carrera en 2024, el triunfo estuvo en manos del jinete Jaime "Pocho" Lugo, quien condujo a la victoria a Strength Monster. El purasangre impuso un ritmo firme, con parciales de 22.2 en los primeros 400 metros, 47.0 exactos para los 800 y 73.2 en los 1.200 metros. Con un remate de 12.4 en los 200 metros finales, el caballo completó la distancia de 1.400 metros en un crono de 86.1.