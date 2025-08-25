Valencia tiene su cartelera lista: Nueve carreras y una importante selectiva para este sábado

Suscríbete a nuestros canales

Los aficionados al hipismo de la región central se preparan para una jornada de gran emoción. Este sábado 30 de agosto, el Hipódromo Nacional de Valencia presentará su decimoséptima reunión, la cual tendrá nueve carreras y la especial Copa "Huracán Si", una prueba selectiva que rinde tributo a un purasangre de gran historia.

Un Homenaje a la Gloria Hípica: Reunión 17 Carrera

La Copa "Huracán Si" se correrá en la tercera carrera del programa a la 2:05 pm. El premio de $12.000 se disputará sobre 1.400 metros entre caballos de 3 o más años. "Huracán Si" es recordado por su histórica victoria en 1977 en el Clásico Internacional del Caribe, un triunfo que le dio al país su segundo título caribeño con la monta de Argenis Rosillo.

Esta importante selectiva se correrá en la tercera carrera del programa para caballos de 3 y más años, en distancia de 1.400 metros, pautada para la 1:55 pm con un premio adicional especial a repartir de $8.000.

Entre los participantes de esta importante selectiva destacan:

Candy Cumming , con Hemirxon Medina.

, con Hemirxon Medina. My Trusting Mate , con Alejandro Briceño.

, con Alejandro Briceño. El de Valle, con Larry Mejías.

con Larry Mejías. Helios , con Jonathan Chacón.

, con Jonathan Chacón. Moscabado, con Jaime Lugo

Récords y Liderazgos en Juego: Jinetes Entrenadores 5y6 nacional

El Hipódromo de Valencia se ha caracterizado por un sólido respaldo de la afición. De las 16 reuniones celebradas, 14 han establecido récords de recaudación. Para esta jornada, el monto a superar es de Bs 19.968.100,00, una cifra que, con el apoyo de la afición del Cabriales, sin duda se logrará.

En cuanto a las estadísticas, Yonder Calderón lidera a los entrenadores con 32 triunfos, aunque se encuentra suspendido. Mientras tanto, el jinete Francisco Quevedo encabeza las estadísticas con 23 victorias. Con el ingreso a los últimos cuatro meses de temporada, el liderazgo se vuelve más competitivo que nunca.