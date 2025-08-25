Más allá de la carrera: Mira la anécdota curiosa que marcó esta yunta en la Gala Hípica de Caracas

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 32 del segundo meeting de la temporada 2025 se disputó este domingo 24 de agosto en el hipódromo La Rinconada, con la cartelera de 12 competencia, que se incluyó las siete selectivas de Grado de la Gala Hípica de Caracas.

Un interesante hecho curioso se vivió y se disfrutó en la jornada dominical, pues yunta Jhonathan Aray y Carlos Luis Uzcátegui consiguió dos victorias en la 20ma Copa Invitacional del Caribe (G1) por intermedio del importado invicto Special Element (USA), con un tiempo de 97''1'' para la milla y el sexto Clásico Internacional Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela (G1) por medio de Padel con crono de 121''2 para el recorrido de 2.000 metros y entre estos ejemplares fueron favoritos para la revista con mucha trayectoria en el hipismo venezolano como lo es la Gaceta Hípica.

Special Element (USA)

Padel. Video: Youtube @OficialINH.

Ustedes se preguntarán, pero ¿Cuál fue ese dato curioso para está yunta? Primeramente que ambas conexiones conquistaron sus dos victorias en dos selectivas de Grado 1 de la Gala Hípica de Caracas.

Al mismo tiempo que los ejemplares ganadores Special Element (USA) y Padel salieron por el mismo puesto de partida número 2.