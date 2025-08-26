El de Froix ubicado entre los mejores purasangres de Sudamérica 2024-2025

Suscríbete a nuestros canales

El purasangre venezolano de ocho años, El de Froix del Stud Perseverancia fue incluido entre los 100 mejores ejemplares del Caribe por la Organización Sudamericana de Fomento del Purasangre de Carreras (OSAIC), la cual rige las calificaciones en los mejores óvalos del turf en Sudamérica.

El del Froix entre los mejores purasangres de Sudamérica

Organización Sudamericana de Fomento del Purasangre de Carreras (OSAIC) dio conocer el reciente listado de los 100 mejores purasangres del continente entre el 1 de julio del 2024 y el 30 de junio del 2025. La información la da a conocer el portal Diez Furlong en su página oficial de Facebook.

En dicho listado, el purasangre maduro de ocho años, El de Froix fue ubicado en la posición 67 entre los mejores de Sudamérica gracias a sus triunfos con siete años, en el Clásico Internacional Simón Bolívar G1 y en el Clásico Internacional Fuerzas Armada Nacional Bolivariana G1 en 3.200 metros y su segundo lugar en la Copa Confraternidad del Caribe G1.

Estos triunfos los consiguió dentro del tiempo que ubicó la organizacional internacional antes mencionada, sin sumar que previo al 1 de julio del 2024, había logrado conseguir el Clásico José María Vargas G2.

El hijo de King Seraf en Gazelda por Por Wild Wonder acaba de ser retirado y será enviado a la cría nacional dejó una campaña de 17 victorias en 44 presentaciones, entre ellas, dos triunfos en la Copa Confraternidad de Caribe G1.

Organización Sudamericana de Fomento del Purasangre de Carreras (OSAIC) colocó al ejemplar argentino El Kodigo como el mejor purasangre del continente, y dentro de los diez primeros, seis son purasangres de ese país, tres son brasileños y uno peruano.

Debemos mencionar que también fueron ubicados los criollos Rod Hendrick, Templario, Li Tre Fratelli y la yegua Fast Sensations.