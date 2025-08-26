Meeting de Kentucky Downs tiene cinco Stakes y una clasificatoria a la Breeders’ Cup

Suscríbete a nuestros canales

El día sábado 30 de agosto se realizará la primera jornada clásica en el naciente meeting de Kentucky Downs el cual iniciará la tarde del jueves 28 del presente mes y se disputará hasta el próximo 11 de septiembre del año en curso.

Cinco Stakes el sábado en el meeting de Kentucky Downs

La programación de carreras de la segunda fecha del meeting de Kentucky Downs 2025, será el sábado 30 de agosto, con una jornada de 12 carreras y cinco de ellas serán Stakes, cuatro de ellos son de grado y uno es clasificatoria para la Breeders’ Cup Turf Sprint 2025.

La primera selectiva de la tarde del sábado será en la séptima prueba donde se disputará el Gold Cup Invitational Stakes de $1.000.000 en distancia de 3.400 metros en grama para ejemplares de tres y más años y tiene una nómina de ocho purasangres expertos en grama a competir.

Seguidamente, se realizará el Ladies Turf Sprint Stakes G2 de $2.000.000 en distancia de 1.300 metros en grama para ejemplares de tres y más años y tiene una nómina de 12 purasangres a competir.

Luego, en la novena del sábado en Churchill Downs se disputará el Kentucky Turf Sprint Stakes G1 de $2.000.000 en recorrido de 1.200 metros y es clasificatoria para la Breeders’ Cup Turf Sprint en el mes de noviembre de este año y cuenta con el ejemplar Howard Wolowitz del trainer venezolano José Francisco D’Angelo.

A continuación, en la décima del sábado será la ocasión que se disputa el Derby Invitational G3 de $3.500.000 en distancia de 2.100 metros y este año cuenta con ejemplares como Sandman, Final Gambit, Hill Road y Burnham Square.

Para cerrar, en la 11 carrera del sábado, se correrá el último Stakes del sábado en Churchill Downs, con la realización del Ladies Turf Stakes G3 de $2.000.000 en recorrido de 1,600 metros en grama para purasangres de tres y más años y correrán 11 ejemplares este año.