El meeting de Kentucky Downs inicia este jueves con 11 carreras y un Stakes

El jueves 28 de agosto del 2025 dará inicio a un nuevo meeting de Kentucky Downs que se realizará hasta el próximo 11 de septiembre del presente año en el mítico óvalo de Churchill Downs en el condado de Kentucky, Luisiana.

La primera carrera del naciente meeting tiene como hora de partida a las 12:25 del mediodía del centro de Estados Unidos (1:25 de Venezuela), es un Maiden Special Weigth de $170.000 en distancia de 1.600 metros en grama para potras debutantes de dos años y tiene nómina de 12.

Mientras que la primera selectiva del meeting que dará inicio este jueves se correrá en la décima competencia de la jornada donde se disputará el Keeneland Sales Tapits Stakes de $500.000 y se correrá en 1.700 metros en grama para potros de tres años o más años que no hayan ganado este año.

La prueba selectiva tiene una nómina de 14 ejemplares a competir y dos en lista de espera en caso que haya retiros de ejemplares antes del día de la competencia o antes de la misma.

El meeting tendrá su primera jornada selectiva el sábado 30 de agosto donde se realizarán cuatro pruebas de grado en grama en uno de los meetings que más dinero entrega a lo largo del mes de carreras que se cumplen.