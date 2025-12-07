El padre de Lamine Yamal vuelve a generar tensión y polémica

Suscríbete a nuestros canales

El partido disputado este sábado, 6 de diciembre de 2025, entre el Real Betis y el FC Barcelona en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, que finalizó con victoria para el conjunto culé (3-5), se vio empañado por un bochornoso incidente en las gradas.

El protagonista del altercado fue Mounir Nasraoui, padre de la joven estrella azulgrana, Lamine Yamal. Conocido por su comportamiento a menudo polémico y discutible, Nasraoui y sus acompañantes se vieron obligados a abandonar el recinto antes del pitido final en medio de una intensa tensión.

Provocación del padre de Yamal

Según varios reportes de la prensa y testimonios de aficionados presentes, el incidente se originó debido a la actitud provocadora del padre del futbolista. Nasraoui, ubicado en una zona del estadio, fue acusado de realizar gestos ostensibles hacia los seguidores béticos, especialmente tras los goles del conjunto catalán.

Uno de los momentos de mayor crispación se produjo cuando Lamine Yamal anotó un gol de penalti, subiendo el marcador a 1-5. De acuerdo a la información, Mounir Nasraoui habría hecho la seña de la "manita" a la afición local, lo que desató la indignación de los seguidores verdiblancos.

Intervención de la seguridad

La situación escaló rápidamente, con aficionados del Betis increpando e insultando a Nasraoui y su grupo. Ante la posibilidad de que el altercado derivara en una agresión física, el personal de seguridad del Estadio de La Cartuja tuvo que intervenir de forma inmediata.

Para garantizar la calma y la seguridad, los miembros de seguridad escoltaron a Mounir Nasraoui fuera del estadio alrededor del minuto 70 del partido, mucho antes de que se consumara la victoria del Barça. El resto de familiares de los jugadores del Barcelona abandonaría el campo minutos más tarde.