¡Nuevamente la polémica! El Kun y el padre de Lamine Yamal cruzan palabras

Ya se han reportado previamente otros "cruces" entre Agüero y el padre de Yamal

Por

Eimy Carta
Miércoles, 01 de octubre de 2025 a las 10:12 am
Una publicación viral en la red social Instagram ha generado revuelo en el ámbito deportivo al mostrar un cruce de comentarios entre el exfutbolista argentino Sergio "Kun" Agüero y Mounir Nasraoui, el padre de la joven estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal. 

El contenido viral: el origen de la polémica

El cruce de palabras se lee así:
1.  kunaguero: "Y ahora que hace esta fisura cocinando".
2.  Hustle\_hard\_304: "@kunaguero que pesado que eres tío, que no te ha alcanzao la vacilada que te di con lo de tu corazón, y si tengo hambre yo me cocino hambrientino, yo si tengo pa comer".
3.  kunaguero: "@hustle\_hard\_304 Si tenes hambre venite a comer un pedazo de negro groncho mantenido por tu hijo".

El tono ofensivo, especialmente el último comentario atribuido al Kun, encendió rápidamente las redes y el debate en diversos portales deportivos.

Primer cruce por redes 

La discusión habría empezado con el padre de Yamal diciéndole a Agüero: "Fíjate si te funciona bien el corazón, que la palmas". A lo que el Kun respondió con un comentario muy duro: "Cállate, marroquí, que si no fuera por tu hijo estarías vendiendo medias en la calle".

 

