¡Nuevamente la polémica! El Kun y el padre de Lamine Yamal cruzan palabras

Una publicación viral en la red social Instagram ha generado revuelo en el ámbito deportivo al mostrar un cruce de comentarios entre el exfutbolista argentino Sergio "Kun" Agüero y Mounir Nasraoui, el padre de la joven estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal.

El contenido viral: el origen de la polémica

El cruce de palabras se lee así:

1. kunaguero: "Y ahora que hace esta fisura cocinando".

2. Hustle\_hard\_304: "@kunaguero que pesado que eres tío, que no te ha alcanzao la vacilada que te di con lo de tu corazón, y si tengo hambre yo me cocino hambrientino, yo si tengo pa comer".

3. kunaguero: "@hustle\_hard\_304 Si tenes hambre venite a comer un pedazo de negro groncho mantenido por tu hijo".

El tono ofensivo, especialmente el último comentario atribuido al Kun, encendió rápidamente las redes y el debate en diversos portales deportivos.

Primer cruce por redes

La discusión habría empezado con el padre de Yamal diciéndole a Agüero: "Fíjate si te funciona bien el corazón, que la palmas". A lo que el Kun respondió con un comentario muy duro: "Cállate, marroquí, que si no fuera por tu hijo estarías vendiendo medias en la calle".