Las polémicas declaraciones del padre de Lamine Yamal: "Viviré de ti"

Las declaraciones del padre de la joven promesa del FC Barcelona, Lamine Yamal, han desatado una ola de reacciones intensas en redes sociales. En un video reciente, Mounir Nasraoui, progenitor del talento azulgrana aseguró que a partir de ahora vivirá de los ingresos generados por su hijo.

En imágenes difundidas en redes sociales, Nasraoui aparece en la cocina y no tiene tapujo de referirse a Yamal como "el mejor del mundo" y sostiene que se siente agradecido. "Gracias, hijo. Viviré de ti", manifiesta, reafirmando que jamás se arrepentirá de lo planteado.

Las críticas no se hicieron esperar. Muchos usuarios de redes sociales cuestionaron la responsabilidad emocional y económica que implica depender públicamente del rendimiento de un menor. Otros mostraron apoyo, resaltando que la declaración podría interpretarse como una expresión de orgullo.

Lamine Yamal en su mejor momento

La polémica surge en un momento en que Yamal continúa consolidándose como una figura de gran impacto en el Barcelona y en el fútbol mundial. A sus 18 años, el joven talento ha acumulado expectativas sobre su futuro, tanto dentro como fuera de la cancha, siendo, incluso, segundo en las votaciones para el Balón de Oro.

En el mismo partido ante la Real Sociedad, Yamal volvió a dejar destellos de su potencial: ingresó desde el banquillo al minuto 58 y, poco después, ejecutó regates que recuerdan a estrellas consagradas y dio la asistencia a Robert Lewandowski para ganar el partido.

Un padre controversial

Este episodio abre un debate sobre los límites de la exposición familiar de figuras jóvenes: ¿hasta qué punto es legítimo proyectar expectativas públicas? En el caso de Lamine Yamal, el talento en el campo es indiscutible. Pero afuera, las palabras de su padre han encendido un foco mediático que añade una tensión extra a la carrera de una de las promesas más seguidas del fútbol.