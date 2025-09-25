¡Estrella! Valor de Lamine Yamal sube como la espuma

Suscríbete a nuestros canales

El Fútbol Club Barcelona ha experimentado, sin duda alguna, un nuevo resurgir de la mano de Hansi Flick. Desde su llegada al conjunto catalán, el entrenador alemán le ha sabido sacar provecho de gran manera a las piezas con las que cuenta su plantilla, y además, se ha apoyado mucho en darle oportunidades a una gran figura joven: Lamine Yamal.

A sus 18 años de edad, el joven extremo nacido en Barcelona es considerado ya como uno de los mejores jugadores del mundo. De hecho, el pasado martes 23 de septiembre el juvenil blaugrana se alzó con su segundo Trofeo Kopa, premio entregado al mejor jugador sub 21 del mundo. En la misma gala, quedó nada más y nada menos que segundo en la lucha por el Balón de Oro.

Estas distinciones no son producto de la casualidad. Lamine Yamal no ha parado de demostrar su calidad en el campo, tanto con el Barcelona como con la selección de España, y por este motivo, su valor monetario ha crecido exponencialmente desde que ganó su primer Trofeo Kopa.

Lamine Yamal no para de subir

Y es que, como bien recuerda el sitio Transfermarkt, cuando Lamine Yamal ganó su primer Trofeo Kopa en 2024, a los 17 años de edad, su ficha tenía un valor de 150 millones de euros. Una cantidad que indudablemente es fantástica para un jugador tan joven, y que refleja lo valioso que es dentro del campo y lo que puede llegar a ser en el futuro.

Sin embargo, un año después, con 18 años de edad y un segundo Kopa bajo el brazo, el valor del internacional español ha subido hasta los 200 millones de euros, para así convertirse en el jugador más valioso de la actualidad en el fútbol mundial, por encima de Jude Bellingham, Erling Haaland y Kylian Mbappé, quienes están tasados en 180 millones.