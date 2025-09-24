Salomón Rondón jugará contra Barcelona: ¿Por que no celebra los goles contra los culés?

Suscríbete a nuestros canales

El ariete de la Vinotinto, Salomón Rondón regresó a La Liga de España vistiendo los colores del Real Oviedo, club recién ascendido a la máxima categoría y que en las primeras cinco jornadas solo ha cosechado tres puntos. Ahora, el reto sigue elevado, tras lo que será el duelo ante el FC Barcelona.

Justamente, este duelo puede ser más especial para el venezolano de lo que muchos creen, justamente porque el criollo tiene un amor distinto por la entidad azulgrana.

Incluso, él mismo lo ha dejado saber, a tal punto de no celebrar en la vez que pudo marcarles. El delantero luego contó la razón por la que no celebró aquel tanto en el Camp Nou.

¿Por qué Salomón Rondón no celebra los goles contra Barcelona?

Para encontrar las razones hay que trasladarnos al 2024, cuando el vinotinto explicó este asunto en una entrevista concedida para La Vinotinto Podcast, en la misma recordó su gol al cuadro culé el 2 de mayo del 2012 por La Liga representando al Málaga, en un cotejo que se llevaría la oncena catalana 4-1.

"Yo le hice gol a Barcelona en el Camp Nou y no lo celebré...no lo celebré porque amo al Barca. Lamentablemente estamos pasando por una situación mala, pero como todo en la vida saldremos de esto", comentó, también refiriéndose a esos días en que los resultados no acompañaban del todo a los azulgranas, del que jamás ha escondido su deseo de haber jugado en algún momento.

Ahora bien, el anterior no es el único encuentro con la red que pudo firmar 'Salo' ante este gigante europeo, porque en esa misma campaña, pero jornadas antes y en La Rosaleda, hogar de Málaga, Rondón también marcó, en un compromiso que también se fue por la misma vía para los blaugranas (1-4).

Hay que decir que Salomón Rondón en su paso previo por España piso fuerte gracias a sus goles, principalmente los que anotó con Málaga entre 2010 y 2012, con una suma de 27.