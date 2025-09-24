¿Recuperará su nivel? Delantero Vinotinto posa con su nuevo equipo en Europa

Suscríbete a nuestros canales

El delantero venezolano Eric Ramírez ha encontrado un nuevo destino en el fútbol europeo. Tras su regreso al Dinamo de Kiev de Ucrania, el atacante de 26 años ha sido cedido nuevamente, esta vez al Bohemians Praha 1905, un equipo de la Primera División de República Checa.

La movida se interpreta como una búsqueda por parte del club ucraniano de que el criollo pueda reencontrarse con su mejor forma, ya que no parece contar con la total confianza de la directiva y el cuerpo técnico.

El acuerdo de préstamo es por un año (hasta mediados del 2026) y, lo más importante, incluye una opción de compra, lo que podría definir el futuro del Vinotinto a largo plazo, en caso de mostrar un gran rendimiento.

Regreso a una liga conocida

Cabe destacar, que esta no es la primera vez que Eric Ramírez jugará en la máxima liga checa. El delantero ya tuvo una etapa en el MFK Karvina entre 2017 y 2019, donde disputó 36 partidos, marcando cinco goles y dando cuatro asistencias.

El conocimiento del país y de la liga podría ser un factor clave para su adaptación y éxito en esta nueva etapa. Además, también formó parte en las inferiores, sumando siete goles en 23 compromisos.

Eric Ramírez llega al Bohemians en un momento crucial de su carrera, buscando dejar atrás una racha complicada que no le ha permitido consolidarse. Este préstamo es una oportunidad de oro para demostrar su valía y relanzar su carrera en el fútbol europeo.

La afición venezolana espera que el ariete pueda recuperar su olfato goleador y volver a ser el jugador determinante que ha demostrado ser en el pasado.