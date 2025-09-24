¡Tuvo la victoria en sus botas! Así fue el debut de Kervin Andrade en la Europa League

Suscríbete a nuestros canales

Kervin Andrade, conocido como "El Tuti", ha comenzado con el pie derecho su andadura en el fútbol europeo. El joven talento venezolano tuvo una notable actuación en su debut en la UEFA Europa League con el Maccabi Tel Aviv, equipo que se hizo con sus servicios tras un desembolso de 1.80 millones de euros al Fortaleza de Brasil.

A pesar del empate 0-0 de su equipo frente al PAOK griego, la actuación del Vinotinto no pasó desapercibida. Con este resultado, su escuadra registra su primer punto en la fase de liga.

¡Tuvo el gol de la victoria!

Kervin Andrade fue titular y uno de los jugadores más activos del Maccabi Tel Aviv durante los 92 minutos que estuvo en el campo. Demostrando la razón de su fichaje, el venezolano se mostró participativo en el ataque y dejó destellos de su calidad con el balón.

Su momento más destacado llegó con una clara oportunidad para marcar el gol de la victoria y, de paso, su primer tanto con la camiseta israelí. Sin embargo, el portero rival reaccionó a tiempo y logró evitar que el esférico se colara en el fondo de la red.

Estadísticas de su debut

La buena impresión de Kervin Andrade también se refleja en las estadísticas. De acuerdo con el portal especializado Sofascore, el "Tuti" obtuvo una calificación de 7.0, una de las más altas de su equipo.

Además de su contribución ofensiva, demostró compromiso en la faceta defensiva al ganar cuatro duelos, sumando así a la solidez del equipo. Su precisión en los pases, que alcanzó el 75%, también evidencia su capacidad para ser un jugador confiable en la construcción del juego.

Sin duda, un estreno prometedor en uno de los torneos más importantes del fútbol europeo, lo que augura un futuro brillante para la joven promesa venezolana en su nueva aventura.