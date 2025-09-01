Estos serán los rivales de Kervin 'Tuti' Andrade en Europa League

Suscríbete a nuestros canales

El futuro de uno de los jugadores más prometedores de la Vinotinto se definió y es oficial. Se trata de Kervin 'Tuti' Andrade, quien ya fue oficializado como nuevo refuerzo del Maccabi Tel Aviv de Israel.

El criollo llegó a este equipo proveniente del Fortaleza de Brasil y ya fue presentado por la entidad israelí, a través de sus redes sociales con un joya audiovisual en la que aparece actuando el futbolista.

A su vez, también desde el club han compartido imágenes del venezolano posando con el dorsal '10', que lucirá durante la campaña y que lo destaca como un jugador habilidoso.

Este movimiento ya era un secreto a voces desde hace días cuando el medio brasilero GeGlobo compartió detalles referentes a esta operación, a inicios de la negociación para sumarse a las filas de uno de los clubes más importantes de Israel.

Los detalles del acuerdo por el vinotinto

Andrade necesitaba un cambio de aires, dados los últimos meses que llevada registrados sin mucha acción a su cuenta. Por ejemplo, para tener una idea se puede mencionar que solo disputó 15 partidos en lo que va de 2025, sumando un gol y una asistencia en ese periodo.

Con Renato Paiva, técnico de Fortaleza, había dejado de ser una opción regular, dejando mayor oportunidades a Lucca Prior, quien venía ocupando la demarcación. Para encontrar su mayor participación habría que remontarnos al 2024, con registros de 35 partidos, junto a unos siete goles y cinco asistencias.

Ahora con Maccabi, con el que firmó por cuatro años, tendrá una oportunidad de oro de mostrarse en otros escenarios y volver a ser un recurrente en la selección. Sobre todo, porque el equipo de Tel Aviv jugará la próxima edición de la Europa League.

En esa fase de liga Kervin 'Tuti' Andrade se mediría ante Paok, Dinamo Zagreb, FC Midtjylland, Aston Villa, Lyon, Stuttgart, Freiburg y Bologna, la mayoría siendo equipos con peso en Europa y ante los que sería importante buenas actuaciones.