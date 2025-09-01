Este delantero de la Vinotinto podría cambiar de aires en un destino inesperado

Suscríbete a nuestros canales

El futuro de uno de los delanteros en la órbita de la Vinotinto podría cambiar de forma inesperada hasta este momento y pasar de jugar en el fútbol ruso a compartir a continuar su carrera en el balompié árabe.

Se trata del criollo Saúl Guarirapa, quien estaría en las carpetas del Al Nasr para ser un fichaje de última hora y reforzar la plantilla del equipo de la categoría principal en Emiratos Árabes Unidos.

La información fue compartida por el medio ruso RPL Sky, que suele seguir el día a día de la Premier League de Rusia y que apuntó que la oferta habría llegado a las oficinas del Sochi, club en el que milita el delantero.

¿Le abriría un camino en la Vinotinto?

En los detalles mencionados por RPL Sky se destaca que la operación estaría dentro una opción de: "préstamo con obligación de compra si alcanza un determinado tiempo de juego".

Ahora, este movimiento -de darse- podría elevar los reflectores sobre el ariete criollo, quien lleva tiempo haciendo esfuerzos por lograr un cupo serio en la selección venezolana, hoy dirigida por Fernando 'Bocha' Batista.

Jugar en un fútbol como el árabe, que ha subido su atención en el último tiempo y llegar a rendir de gran manera podrían elevar la lupa de la que hasta ahora ha tenido en Rusia, en la que ha pasado por momentos muy buenos y otros se sequía.

Ahora mismo, lleva seis partidos disputados entre la Premier y la Copa de ese país sin goles aún a su cuenta. El mismo Saúl llegó a estar cedido por uno de los clubes más grandes de Rusia, como el CSKA Moscú, en el que no pudo establecerse al punto de quedarse siendo un indiscutible y dejó un saldo de cinco goles en 30 partidos.

El mejor paso de este delantero en la órbita de la Vinotinto por el balompié de este país lo consiguió recién aterrizado en el Sochi, en la campaña 2023-24 cuando firmó 10 goles en apenas media temporada, lo que llamó la atención de distintos clubes.