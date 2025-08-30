Jefferson Savarino vuelve a brillar antes de irse con la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

Botafogo se enfrenta por la vigésimo segunda jornada del Brasileirao al Red Bull Bragantino, rival al que derrota por marcador de tres goles por uno para seguir en la pelea por el cupo directo a Copa Libertadores de América.

El venezolano Jefferson Savarino convertiría el tercero de los tantos del elenco de Rio de Janeiro, siendo este su primer gol en liga desde la sexta fecha, cuando le hizo gol al Fluminense aquel 27 de abril del presente año.

Luego de recibir una asistencia por parte de Jeffinho, el zuliano se acercaría hacia la medialuna del área rival para disparar un riflazo que terminaría agitando la red de la portería, siendo su segundo gol en el certamen.

Vuelve en el mejor momento

En una temporada irregular, Savarino posee cuatro anotaciones y seis asistencias en todas las competencias y se reencuentra con el grito sagrado luego de cuatro meses sin firmar un gol en la Serie A de Brasil.

Esto ocurre en el mejor momento posible para la selección venezolana de fútbol, que disputará sus últimas fechas de eliminatorias el 4 de septiembre ante Argentina en Buenos Aires y el 9 de ese mismo mes contra Colombia en el Estadio Monumental de Maturín.