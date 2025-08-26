Botafogo acepta vender a Jefferson Savarino y estos son los dos destinos posibles

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de un referente de la Vinotinto puede causar sorpresa en las próximas horas por un cambio de aires que tenga su carrera. Se trata de Jefferson Savarino, quien es tema de conversación en Brasil, específicamente en Botafogo.

El cuadro brasilero habría aceptado ofertas por el venezolano por el internacional venezolano, según medios de ese país como Globo, en lo que sería una sorpresa total en estos momentos, dado que desde su llegada se erigió como un jugador clave en el club.

Las mencionadas ofertas estarían por la cifra de los 7 millones de euros (unos aproximados 44,1 millones de reales, la moneda de Brasil). Sin embargo, la última palabra de esta operación estará exclusivamente en el mediapunta criollo.

¿Qué equipos pretenden a Jefferson Savarino?

Los posibles destinos del venezolanos son ligas más exóticas y algo distintas en principio. Justamente, una es proveniente de Qatar, con el Al-Rayyan, mientras desde Turquía el que quiere poner el dinero sobre la mesa es el Trabzonspor, de la primera división turca.

El movimiento sorprende en este momento, sobre todo, después que el mismo vinotinto confesara recientemente que rechazó la idea a irse a Francia con el Olympique de Lyon.

"Desde comienzos de año he tenido propuestas para salir. Tuve la oportunidad de ir al Lyon, pero tomé la decisión de quedarme en Botafogo", dijo. Unas declaraciones que resaltan ahora mismo y que dejan en veremos la decisión del criollo.

Las dos alternativas tienen aspectos que podrían interesar al futbolista. Por ejemplo, Trabzonspor podría cumplir el deseo de jugar y mostrarse en Europa, un paso que no ha dado hasta el momento, mientras que en el equipo catarí podría reencontrarse Artur Jorge, su exentrenador.

Finalmente, habrá que esperar el desenlace de esta historia, que puede enviar al venezolano a un nuevo reto en su carrera o si el propio Jefferson Savarino se pronuncia sobre el tema cerrando la puerta a irse de Brasil.