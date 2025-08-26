¿Quién podría ser la gran sorpresa en la convocatoria de la Vinotinto?

Suscríbete a nuestros canales

En septiembre la Vinotinto tendrá demasiadas cosas en juego, una vez que deba enfrentarse a lo que será la última doble fecha de eliminatorias mundialistas para la Copa del Mundo 2026, a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Los partidos ante Argentina (de visitante el 4 de septiembre) y Colombia (de local el 9 de septiembre) son los que darán el desenlace del combinado nacional de cara a su gran objetivo de meterse a su primera edición mundialista.

Ese contexto es el que tiene la explicación de por qué tanta expectativa con estos compromisos, en los que cada detalle cuenta y ahora mismo se viva con mucha ilusión lo que pueda salir de estos partidos.

Ahora mismo, el paso previo y que tiene la atención de la afición está en conocer la lista oficial de jugadores que afrontarán la doble fecha, que serán encargados de pelear por el sueño de todo un país. En la misma no se descartan sorpresas, además, dadas las dudas existentes con la presencia de algunos estelares que siguen recuperándose de sus lesiones.

¿La Vinotinto tendrá una sorpresa para medirse a Argentina y Colombia?

Este escenario es muy probable y nadie puede descartarlo, tomando en cuenta que nombres como José Martínez, Yangel Herrera, Yeferson Soteldo, por mencionar algunos, son dudas serias para decir presente.

De ahí, a que el debate ya busque alternativas que puedan colarse en el llamado de Fernando 'Bocha' Batista. Por ejemplo, sobre la mesa ya existe un nombre, que a base de buenos rendimientos en el Futve, está generando opiniones positivas.

Se trata de Carlos Faya, hoy mediocampista del Deportivo La Guaira, quien viene hilvanando destacadas participaciones en el Torneo Clausura y siendo mediocampista suma hasta tres goles y una asistencia en ocho cotejos.

El cuadro del litoral venezolano es líder en la tabla de posiciones con 26 puntos y en gran parte también es por el rendimiento de Faya, quien ha dado la solidez necesaria en la medular, que lo tiene como opción real.

Hay que recordar que el volante criollo ya sabe lo que es estar en ciclos de selección, después de participar con la Vinotinto sub-23 y destacar en el preolímpico jugado en Venezuela en 2024.