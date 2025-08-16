Bocha Batista rompe el silencio sobre su salario (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Fernando Batista, seleccionador de la Vinotinto, ha decidido poner fin a la polémica y las especulaciones en torno a su salario.

Durante varios meses, se difundió la noticia de que el técnico argentino se encontraba entre los diez entrenadores mejor pagados del mundo, una información que, según sus propias palabras, no se ajusta a la verdad.

En una reciente declaración, el "Bocha" Batista se refirió al tema con una mezcla de humor y seriedad. "Me río, porque no es la realidad", afirmó tajante.

¡Batista niega la información!

El técnico explicó que, si bien en ocasiones se publican cifras exorbitantes, él prefiere mantenerse al margen de esos rumores y enfocarse en su labor. "A veces digo que ojalá sea así, a veces ponen cifras y bueno... La verdad es que son cosas que no les doy importancia, lo que hago es tratar de trabajar, de hacer las cosas lo mejor posible".

Con estas palabras de Fernando Batista, quiere demostrar que su prioridad es llevar a la Vinotinto al Mundial, una tarea que a día de hoy, está más cerca que nunca, con dos partidos fundamentales ante Argentina y Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas.

El técnico argentino ha sido muy criticado por los aficionados y expertos, ante los pésimos resultados de la selección post-Copa América. El combinado nacional se encuentra a las puertas de clasificar al repechaje rumbo a la Copa del Mundo y necesita que todos los pensamientos estén puestos en el mismo objetivo.

Durante una parte de la entrevista con el "Mundo es un Balón", el "Bocha" pidió el apoyo de los aficionados para alentar al país y los jugadores, con la finalidad de hacer historia en las Eliminatorias.