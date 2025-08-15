Fernando Batista habla sobre la lesión de Soteldo: "No sé si llegará al 100%"

Suscríbete a nuestros canales

El seleccionador de la Vinotinto, Fernando Batista, ha ofrecido un panorama actualizado y, a la vez, cauteloso sobre la recuperación del talentoso extremo Yeferson Soteldo.

Sus recientes declaraciones confirman las esperanzas de contar con el jugador para la próxima fecha FIFA de septiembre, aunque también dejan entrever la incertidumbre sobre su estado físico.

El "Bocha" se mostró confiado en la presencia de Soteldo, afirmando que "confiamos en que esté", y que la comunicación con el jugador es constante. De hecho, el cuerpo médico de la selección viajará a Brasil para acompañarlo en su proceso de rehabilitación.

Sin embargo, el estratega no oculta su preocupación por el ritmo de juego que Soteldo podría tener. "No sé si llegará al 100%", explicó, añadiendo que le gustaría que el jugador tuviera partidos antes de esa fecha para recuperar el ritmo competitivo. A pesar de esto, la noticia positiva es que la evolución de su lesión "va siendo favorable".

La enfermería Vinotinto, bajo la lupa

Ahora bien, Yeferson Soteldo no es el único referente de la selección que ha encendido las alarmas en el cuerpo técnico. Otros pilares de la Vinotinto, como el portero Rafael Romo y el defensor Jhon Chancellor, también han experimentado problemas físicos en las últimas semanas.

Afortunadamente, Fernando Batista ha transmitido un mensaje de tranquilidad, asegurando que ambos van por buen camino. El seleccionador destacó que sus clubes están siendo muy precavidos con las recuperaciones, lo que brinda una mayor seguridad de cara a los próximos compromisos internacionales.

La afición venezolana, atenta a cada detalle, cruza los dedos para que estos pilares se recuperen completamente y puedan defender los colores de su país en la doble fecha FIFA contra Argentina y Colombia.