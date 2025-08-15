¿Qué pasa con la Vinotinto de visitante? Así responde Fernando Batista

Suscríbete a nuestros canales

El seleccionador de la Vinotinto, Fernando Batista, ha sido contundente y sincero sobre uno de los mayores desafíos que enfrenta su equipo: la incapacidad para conseguir victorias en condición de visitante.

En una reciente entrevista con el programa "Mundo es un Balón", el "Bocha" no dudó en calificar esta situación como una "deuda pendiente" que el equipo debe saldar. Reveló que esta preocupación no es solo suya, sino que también es compartida por los propios jugadores, quienes están al tanto de la racha negativa.

"Es una deuda que tenemos con nosotros mismos y los muchachos lo saben bien. Hace poco, uno de ellos me decía que desde 2017 que no ganamos de visitante, la última vez fue en Paraguay. En la Eliminatoria pasada tampoco, ni siquiera empatar, y es una deuda pendiente que tiene la Vinotinto".

La fortaleza como local

A pesar del mal historial fuera de casa, Fernando Batista resaltó un punto fuerte de su gestión: el rendimiento como local. El seleccionador valoró el hecho de que su equipo se ha "hecho muy fuerte de local", un aspecto que ha sido clave para mantener vivas las esperanzas de clasificación al Mundial.

El próximo desafío es mayúsculo. La Vinotinto se enfrentará a la siempre complicada Argentina en condición de visitante. Consciente de la dificultad del encuentro aseguró que el equipo se preparará para "sacar el mejor resultado".

El técnico se mostró optimista, recordando que la selección tiene la capacidad para competir en escenarios difíciles, como lo demostró con el histórico empate ante Brasil.

"Mi mensaje como entrenador es ir a todos los partidos a tratar de sacar el mejor resultado posible, y el mejor resultado es ganar". Con esta mentalidad, la Vinotinto buscará poner fin a la sequía de victorias como visitante y dar un golpe sobre la mesa en su camino hacia el Mundial.