La Vinotinto: Nahuel Ferraresi recupera su mejor versión en el momento más importante

Los últimos días han sido agridulces para el fútbol venezolano y la selección nacional, pero Nahuel Ferraresi y su buen momento son motivo de ilusión para la Vinotinto. El defensor venezolano, que en algún punto dejó de ser importante para el Sao Paulo, ahora luce como uno los eslabones más fuertes dentro del cuadro paulista y además apunta a liderar la defensa de Venezuela contra Argentina y Colombia.

El rendimiento de Ferraresi no estado excepto de altibajos a nivel individual, sobre todo en sus clubes, no obstante, en la Vinotinto su figura siempre ha sido importante desde su llegada a la absoluta. Nahuel es casi siempre indiscutible con la selección nacional, ya sea al lado de Yordan Osorio y Wilker Ángel, o cualquier otro. Lo que no cabe duda es que el exjugador del Estoril es un jugador que cuenta con todo la confianza de Fernando Batista y su cuerpo técnico.

Actualidad de Ferraresi con el Sao Paulo

Los números explican porque Ferraresi pasó a ser una pieza clave en el conjunto paulista que dirige el argentino Hernán Crespo, ya son seis titularidades en los últimos ocho partidos entre los que destacan varios torneos diferentes. Cuatro victorias y dos empates fueron los resultados conquistados por el Sao Paulo mientras el zaguero criollo fue titular... Cifras más que positivas en un equipo de tanto exigencia.

Ferraresi viene jugando en línea de tres defensores centrales con su equipo en Brasil, lo que podría representar un desafío para el espigado defensor criollo a la de trasladar su rendimiento a la selección, pero también puede ser un plus para el cuerpo técnico a la hora de probar con otro dibujo en la situación que lo amerite.

Posibles compañeros de Ferraresi en la última doble fecha

La recuperación de Yordan Osorio y la baja casi segura de Jhon Chancellor deja la mesa servida para que Fernando Batista apueste por sus tres defensores preferidos desde que dirige a la selección. La duda sobre una posible titularidad para Osorio pasa por su reciente llegada al Deportivo La Guaira y el buen nivel de Wilker Ángel en su equipo, además de su buen entendimiento con Nahuel Ferraresi durante la ausencia del ex parma.