Estas son las dudas y ausencias de la Vinotinto para su última doble fecha de eliminatorias

Este mes de septiembre, la selección venezolana de fútbol disputará sus jornadas diecisiete y dieciocho de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026, siendo estas las últimas de este ciclo.

El jueves 4 de septiembre, se verá las caras ante su similar de Argentina en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires, mientras que el martes 9 de septiembre cerrará sus clasificatorias contra Colombia en el Estadio Monumental de Maturín.

'La Vinotinto' llega a esta doble jornada mermada en zonas importantes como la defensa o el mediocampo. Si bien Yeferson Soteldo se ha recuperado de su lesión muscular, se suman nuevos infortunios que podrían generar problemas para Venezuela.

Dudas por lesión

José 'Brujo' Martínez es uno de los pilares en la mitad de la cancha para Venezuela, mas su presencia podría verse afectada después de haber sufrido una lesión en su mano, por la cual tuvo que ser operado y tendrá un mes de recuperación.

Yangel Herrera, por su parte, fue sustituido en la derrota del Girona por 5-0 ante el Villarreal debido a una aparente lesión muscular. Si bien no hay diagnóstico, se encienden alarmas, al igual que con el defensa Jhon Chancellor, quien salió adolorido del duelo entre Universidad Católica de Ecuador y Técnico Universitario.

Suspendidos contra Argentina

La única certeza que existe con respecto a las bajas se encuentra en los futbolistas que han recibido par de tarjetas amarillas, por lo que no podrán jugar la decimoséptima jornada ante la selección Argentina en Buenos Aires.

Estos son José 'Brujo' Martínez y Telasco Segovia. Ambos vieron su segunda cartulina en el pasado compromiso contra Uruguay y no verán acción ante 'La Albiceleste'. Sin embargo, podrían jugar en la última fecha ante Colombia.

Apercibidos

Hay algunos jugadores que, en algún partido de estas eliminatorias, han sido amonestados, por lo que una segunda tarjeta amarilla ante Argentina les haría perderse el duelo ante Colombia y, en caso de ser amonestados ante los cafeteros, podrían perderse el repechaje, en caso de clasificar a este.

En este sentido, esos jugadores son: