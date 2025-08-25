Así quedó la segunda jornada de LaLiga española tras el triunfo del Real Madrid (Resumen)

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana se ha celebrado la segunda fecha de LaLiga EA Sports de España, donde tres equipos lideran con puntaje ideal, siendo estos el Barcelona, el Real Madrid y el Villarreal, siendo este último el que cuenta con mejor diferencia de gol.

Del mismo modo, los futbolistas venezolanos han tenido la oportunidad de ver acción en sus respectivos equipos, tal como ocurrió con Jon Mikel Aramburu en la Real Sociedad, Yangel Herrera con el Girona y Salomón Rondón con el Real Oviedo.

Otro empate para la Real

La Real Sociedad volvió a dejar puntos en casa tras empatar a dos goles con el Espanyol en Anoeta. El conjunto donostiarra, con Jon Aramburu como titular, comenzó perdiendo en casa. Sin embargo, gracias a los goles de Ander Barrenetxea y Orri Óskarsson, rescató la igualdad.

Girona de Yangel no levanta cabeza

El Girona, con Yangel Herrera en el mediocampo, encajó una dura derrota por cinco a cero frente al Villarreal en el Estadio de La Cerámica. El gran despliegue ofensivo del Submarino Amarillo evidenció las debilidades defensivas del equipo catalán, que hila su segundo revés.

Barcelona remonta in extremis

El campeón vigente de España protagonizó una de las remontadas más destacadas de la jornada al ganar 3-2 al Levante tras remontar un 0-2 al descanso. Pedri González, Ferran Torres y un autogol en el añadido sellaron el triunfo para el Barça, que está en los primeros lugares.

Real Madrid vence al Oviedo de Rondón

Los merengues sacaron petróleo de su visita al Real Oviedo con una goleada por 3-0 en el Carlos Tartiere. Kylian Mbappé anotó un doblete y Vinicius Junior cerró la cuenta en el tiempo de descuento, dejando claro el peso ofensivo del equipo. Salomón Rondón fue titular por los Asturianos.

Resultados – Jornada 2 LaLiga

Real Betis Balompié 1-0 Club Deportivo Alavés

1-0 Club Deportivo Alavés RCD Mallorca 1-1 RC Celta de Vigo

Club Atlético de Madrid 1-1 Elche CF

UD Levante 2-3 FC Barcelona

CA Osasuna 1-0 Valencia CF

1-0 Valencia CF Real Sociedad de Fútbol 2-2 RCD Espanyol de Barcelona

Villarreal CF 5-0 Girona FC

5-0 Girona FC Real Oviedo CF 0-3 Real Madrid CF

Athletic Club Bilbao vs Rayo Vallecano de Madrid (Por disputarse)

Sevilla FC vs Getafe CF SAD (Por disputarse)

Tabla de Posiciones - Jornada 2 LaLiga