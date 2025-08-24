¿Falta de respeto? Vea el insólito gesto de Vinicius Jr en el Real Oviedo-Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid se impuso este domingo por goleada en su segunda jornada de LaLiga EA Sports de España al enfrentar en el Estadio Carlos Tartiere en Asturias al Real Oviedo, equipo donde juega el venezolano Salomón Rondón.

Un doblete de Kylian Mbappé y un tanto en el descuento de Vinicius Jr mantienen a la escuadra merengue con puntaje ideal de seis puntos, al mismo tiempo que hila su segunda portería a cero al hilo en este arranque de temporada.

Con respecto a Vinicius, este ingresó desde el banco de suplentes en el segundo tiempo. Curiosamente, mientras estaba ahí, esperando para ver acción, las cámaras de la transmisión oficial detectaron un curioso gesto del brasileño.

Un profundo bostezo se pudo ver en la imagen que ofrecía la señal de LaLiga, situación a la que hicieron eco algunos medios españoles, entre ellos, la cuenta de X (antes Twitter) del programa de tertulia 'El Chiringuito de Jugones'.

Mientras algunos usuarios consideraron graciosa la imagen e hicieron memes, otros consideraron esto como una falta de respeto a sus compañeros, especialmente a Franco Mastantuono, quien tomó el lugar del carioca en el once titular.

En contraparte, hubo distintos post donde apoyaban al jugador, considerando abusiva la sobrecobertura negativa que se le ha hecho recientemente. Del mismo modo, se destaca que, luego de aquel bostezo, asistió el segundo gol de Mbappé y anotó su primer tanto en liga.