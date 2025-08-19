¡Con Vinicius y Mbappé! Este es el primer once del Real Madrid con Xabi Alonso

Suscríbete a nuestros canales

Ya tenemos el primer once oficial del Real Madrid en La Liga de España bajo el mando de su nuevo entrenador, el español Xabi Alonso. Con Vinicius y Mbappé comandando las ideas del estratega para enfrentar a Osasuna.

Una sorpresa que desde ya salta a la vista porque uno de los debates más instaurados en el pasado siempre se apuntaba a la compatibilidad de ambos futbolistas en el terreno de juego.

Por lo pronto, del lado merengue no hay sorpresa en portería con Thibaut Courtois ocupando su demarcación. Eso sí, ligeramente sí puede levantar asombro dos nombres en defensa, Éder Militao y Álvaro Carreras. El primero por el tiempo de inactividad y el segundo por su reciente llegada al plantel, el resto de la zona la completan otros dos refuerzo, Dean Huijsen y Alexander Arnold.

La sala de máquinas del Real Madrid

En esta primera aparición merengue la lupa también iba a estar en esos jugadores que saldrían en el mediocampo del técnico, al que se asocia como un entrenador que le gusta mantener la posesión de balón constantemente.

Pues bien, ese primer tridente en el mediocampo será protagonizado por Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde y Arda Guler, cerrando en zona de ataque con los mencionados Vinicius Jr y Mbappé junto al complemento de Brahim Díaz.

Real Madrid y Osasuna cerrarán la primera jornada del certamen ibérico, en medio de otro tema en el tintero como puede ser la participación de Franco Mastantuono en el partido, que está en el banquillo y algunos debates si su presencia pudiera ser una alineación indebida.

Alineación: Thibaut Courtois, Alexander Arnold, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Guler; Brahim Díaz, Vinicius Jr y Mbappé.