Mourinho explica todo lo que sufría cuándo se enfrentaba a Messi (+video)

Suscríbete a nuestros canales

José Mourinho es considerado uno de los entrenadores más exitosos e influyentes del Siglo XXI. En mi momento, fue el director técnico capaz de frenar al Barcelona de Pep Guardiola, que fue considerado como uno de los mejores equipos en los últimos tiempos.

El portugués dirigió grandes clubes como Chelsea, Inter de Milan y Real Madrid. En su tiempo como mandamás de estos conjuntos tuvo a un rival en común: Lionel Messi. Pese a la rivalidad, el estratega ha llenado de elogios en reiteradas oportunidades al astro argentino, incluso poniéndolo por encima de Cristiano Ronaldo, jugador a quien dirigió con los merengues.

En esta oportunidad, Mourinho confesó recientemente que Messi fue uno de los mayores desafíos de su carrera como entrenador. En una entrevista, el actual técnico del Fenerbahçe admitió que enfrentarse al delantero albiceleste lo obligó a evolucionar constantemente y a perfeccionar sus estrategias.

José Mourinho se rinde a Messi

El exentrenador del Real Madrid explicó que preparar partidos contra el Barcelona de Messi era una experiencia única y exigente. Esta constante necesidad de adaptación, según Mourinho, fue clave en su desarrollo como técnico de élite. Para él, el argentino no solo era un genio del balón, sino también una inspiración indirecta que lo llevó a superarse en cada enfrentamiento.

Cada vez que jugaba contra él me obligaba a pensar mucho", respondió Mourinho apenas le preguntaron sobre el jugador que más lo ha hecho crecer como entrenador.

El talento de Messi y las presentaciones que mostraba en la cancha forzaba a sus rivales a reinventarse para intentar detenerlo, según el portugués. "Cada vez que lo enfrentaba, tenía que anticiparme a sus movimientos, buscar formas nuevas de defender y ajustar mi sistema táctico”, comentó.