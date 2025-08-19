¿El Real Madrid en riesgo de una sanción por Mastantuono?

Suscríbete a nuestros canales

Luego de la inscripción de Franco Mastantuono, la nueva joya del Real Madrid, con ficha del Castilla y dorsal número 30, se ha desatado una ola de comentarios polémicos, incluso especulando sobre la posibilidad de que incurriera en alineación indebida si hubiera una denuncia, en este caso por parte de Osasuna.

Son varios los especialistas que se han pronunciado en las últimas horas. Miguel Galán, presidente de CENAFE (Centro Nacional de Formación de entrenadores de fútbol), quien trabaja en materias legales relacionadas con el fútbol, ha hecho un aviso al Real Madrid. "El jugador en cuestión posee una licencia válida. No obstante, la invocación del principio de confianza legítima no puede ser aplicadaen este caso para justificar una conducta contraria al artículo 125 del Reglamento General pues la inscripción del jugador como integrante del equipo "B" ha sido realizada con manifiesta mala fe", señala.

Mientras que Galán detalló "hay indicios evidentes de mala fe, dado que el jugador es presentado como parte del primer equipo, mientras que su inscripción en el equipo filial se efectúa con la finalidad de eludir la normativa de limitación de dorsales del 1 al 25, permitiendo así una mayor disponibilidad de jugadores para el primer equipo".

Lo permitido por la RFEF

En medio de todo este escenario, la opinión válida viene de la RFEF. El organismo permite que futbolistas inscritos en filiales o equipos dependientes sean alineados en el equipo superior bajo reglas específicas.

En así, que el artículo 250 regula la figura del filial y prevé, por ejemplo, que los jugadores puedan ascender puntualmente al equipo superior y que exista un límite objetivo.



Mientras que el artículo 251 establece un régimen análogo para equipos dependientes: los menores de 23 años inscritos en el equipo dependiente pueden ser alineados en categoría superior y retornar sin limitaciones formales, de acuerdo a las restantes reglas generales.

Sin embargo, hay dos puntos importantes en la normativa:

(i) los requisitos generales de alineación —inscripción válida, licencia, edad, ausencia de suspensión, y figuración en el acta— contenidos en el artículo 248.

Y (ii) la regla anti-abuso del artículo 125 (3 y 4), que prohíbe que la relación filial/dependencia se utilice para eludir el “espíritu” de las normas federativas (interpretaciones o pactos que contravengan ese espíritu se consideran fraude de ley y nulos).

Las dos posibles lecturas legales

Lectura conservadora a favor del club: si el jugador está correctamente inscrito en el Castilla y cumple requisitos de edad y licencia, los artículos 250–251 permiten que sea alineado en la categoría superior (el primer equipo). Si la inscripción y la licencia cumplen los plazos y formalidades (art. 248 y 252), no habría infracción automática.

¿El Real Madrid sería sancionado si Mastantuono juega?

La normativa indica que No. Para que se dé paso a una sanción por alineación indebida o por fraude, tendría que demostrarse (i) que la licencia/inscripción no cumple los requisitos materiales y formales exigidos, o (ii) que la inscripción en el filial se usó como instrumento para eludir normas (fraude de ley), es decir, que hubo intención de eludir el régimen reglamentario.