Invitado muere en plena transmisión en vivo de un noticiero

Recientemente, la televisión dominicana quedó paralizada cuando un invitado del noticiero matutino “El Café de Diario 55” falleció de forma súbita durante una transmisión en vivo, dejando al público y a los presentadores en estado de shock.

El momento en el que muere el invitado

La mañana del 3 de diciembre, el líder transportista Mario Ureña, reconocido por su papel al frente de un gremio de choferes en República Dominicana, fue invitado al programa para hablar sobre el conflicto del transporte que afecta al país.

Todo transcurría con normalidad mientras los conductores debatían el tema, hasta que, de un segundo a otro, Ureña perdió la consciencia y se desplomó ante la mirada incrédula de los presentadores y la audiencia.

En cuestión de segundos, el ánimo de la transmisión cambió completamente. El noticiero fue interrumpido abruptamente y varios miembros del equipo corrieron a auxiliar al invitado. Sin embargo, a pesar de la rápida reacción de los servicios de emergencia Mario Ureña murió.

El video viral que impactó al mundo

El momento ha quedado grabado y circula ampliamente en redes sociales como Instagram, Twitter y TikTok, donde se observa a Ureña desplomarse en cámara lenta, provocando un silencio sepulcral en el set y posterior alarma entre los presentes.

La grabación ya supera cientos de miles de reproducciones, acompañada de comentarios de incredulidad, condolencias y exigencias de respeto.

Usuarios de plataformas digitales describen la escena como “inquietante”, “perturbadora” y “preocupante”, especialmente porque ocurrió sin ningún indicio previo de malestar por parte del invitado.

Aunque todavía no hay una confirmación oficial por parte de las autoridades médicas ni de la familia de Ureña, los primeros reportes apuntan a que el dirigente sindical pudo haber sufrido un infarto fulminante en pleno set, lo que habría provocado su muerte inmediata.