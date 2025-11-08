Conductora de televisión mexicana recibe dolorosa noticia en vivo

Suscríbete a nuestros canales

Un día que prometía ser de entretenimiento se tornó en un momento de profundo dolor en los estudios de Imagen Televisión. La conductora Joanna Vega-Biestro tuvo que abandonar de manera inmediata "Sale el Sol", tras recibir una devastadora noticia en vivo.

La presentadora de televisión recibía la noticia del fallecimiento de su padre, el señor Alejandro Vega Torra. El inesperado suceso conmocionó a sus compañeros y a toda la producción, quienes se vieron obligados a compartir el anuncio con los espectadores.

La triste noticia inunda el programa

Minutos antes de enterarse de la triste noticia, Vega-Biestro había compartido un momento de alegría y risas con su colega y amiga, Dalilah Polanco. Sin embargo, una llamada de urgencia lo cambió todo, forzando a la comunicadora a dejar el espacio televisivo.

Ana María Alvarado y Mauricio Mancera, fueron quienes se encargaron de compartir la dolorosa pérdida durante la transmisión en directo, visiblemente afectados.

"Estábamos aquí en el programa y desafortunadamente hablaron para... Ay, perdón, pero es que está muy triste, para decir que había fallecido el papá de Joanna Vega-Biestro y la verdad lo sentimos mucho", compartió la conductora, con la voz quebrada.

Por su parte, Mauricio Mancera también se unió a las condolencias, destacando el afecto que le tienen a su compañera.

"Descanse en paz. Desde aquí le enviamos nuestro más sentido pésame a Joanna y a toda su familia, a sus hermanos. Fue una noticia de improviso que recibimos hace unos minutos mientras estábamos al aire; son de las notas que uno nunca quisiera dar y menos cuando se trata de un familiar de alguien tan querido para todos nosotros", concluyó.