Presentadora de TV pierde a su bebé, días después de celebrar su baby shower

Una noticia desgarradora y dura compartió el viernes 24 de octubre la presentadora guatemalteca, Stefany González Córdova, quien perdió a su bebé. La joven que labora en el espacio "Impacto directo", comentó que el recién nacido duró solo minutos y luego falleció , dejando un enorme vació en su corazón.

Duro comento para la conductora

González había estado compartiendo en sus redes sociales imágenes y videos de todo lo que fue su embarazo, incluyendo el baby shower que había realizado hace semanas en la compañía de familiares y amigos.

Aunque no reveló de qué falleció el bebecito, comentó que se llamaría Johan Isaac, a quien por siempre llevará en su corazón, de acuerdo con lo escrito en el doloroso texto de Instagram, que despertó mensajes de condolencias de su equipo de trabajo y seguidores.

“Aunque sus manitas no pudieron abrazarnos por mucho tiempo, su alma pura nos llenó de amor, paz en esos pequeños minutos que pasamos juntos y nos enseñó el verdadero significado de la vida. Vuela alto, mi pequeño ángel. Te amaremos por siempre”, escribió

En las imágenes compartidas se ve a Stefany en el hospital, otras con flores blancas y de la tumba donde ahora descansan los restos del pequeñito.

Un dolor inexplicable

La joven que acumula 60,9 mil seguidores en Instagram, escribió que su hijo esperó sentir su manito para dejar este mundo.

“Su corazón valiente esperó hasta conocerte, hasta sentir tu piel, tu voz, tu amor… y entonces, en ese instante sagrado, pudo descansar en paz”, comentó la belleza.