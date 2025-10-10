Creadora de contenido transmite en vivo el parto de su bebé

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida streamer de videojuegos Fandy decidió compartir el parto de su bebé en vivo desde casa. La transmisión, que se extendió por más de ocho horas, capturó la atención de 50.000 espectadores en tiempo real, según reportaron medios como People y The Sun.

A sus 30 años, Fandy es una figura destacada en la comunidad gamer, con 364.000 seguidores en Twitch. Su popularidad se disparó por transmitir juegos como “World of Warcraft”, “Overwatch” y “League of Legends”.

Sin embargo, esta semana su contenido fue más allá por su en vivo del nacimiento de su bebé.

Transmisión en vivo del parto

El martes 7 de octubre, la creadora de contenido anunció: “Se me acaba de romper la fuente, así que creo que esto va en vivo”. Fue así como inició la transmisión que llevó por título “Se rompió la fuente, es hora del bebé”.

Desde una pequeña piscina instalada en su casa, Fandy contó con el apoyo de su esposo, conocido como Adamax, además de amigos, familiares y un equipo médico profesional.

Por su parte, sus seguidores fueron testigos de las contracciones, el llanto y los gritos que adornaron la habitación que se transformó en una sala de parto natural.

El revuelo fue tal punto que Dan Clancy, CEO de Twitch, se sumó al chat para dejar un mensaje de apoyo y felicitación. “Fandy, te deseo la mejor de las suertes y mis felicitaciones. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa”, comentó.