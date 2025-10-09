Esta es la canción de Daddy Yankee que Don Omar calificó como “mala”

Suscríbete a nuestros canales

¿Ustedes recuerdan la rivalidad que protagonizaron por muchos años los reggaetoneros Don Omar y Daddy Yankee? Pues, unas recientes revelaciones del productor musical, Luny Tunes, recordaron un inesperado episodio de aquellos tiempos de pelea entre los artistas.

Apenas fue hace un año cuando los boricuas decidieron dejar atrás sus problemas e iniciar una nueva relación más amigable dentro de la industria, sin embargo, el productor no pudo evitar confesar la mala opinión que tuvo Don Omar hace un tiempo sobre la música de Yankee.

Don Omar criticó a Daddy Yankee... en el pasado

Según Luny Tunes en su entrevista con el influencer colombiano, Westcol, cuando salió la canción "La Gasolina" interpretada por el de Santurce, el conocido como 'The King of Kings' habría asegurado que era mala.

“Me llamó y me dijo: ‘Mira, Luny, qué canción tan mala. No puedo creer que hiciste eso. La pista está increíble, pero la canción es una porquería’”, dijo sin titubeos el dominicano.

El productor indicó que, su opinión lo sorprendió, pues, en ese tiempo Don Omar era considerado uno de los máximos exponentes del género, aunque a decir verdad... ¡aún lo es!

La defensa de Luny Tunes

Ante lo dicho por el cantante de "Ojitos chiquiticos", Luny intentó defender al otro reggaetonero: “Le dije que era un tema ligero, hecho para disfrutar y fluir, pensado para las mujeres. Y al final se volvió un fenómeno global por eso”, señaló.

El tema “La Gasolina” que fue lanzado entre 2004–2005, se convirtió en un fenómeno mundial. La canción, producida por Luny Tunes, fue ese himno urbano que catapultó a Daddy Yankee al estrellato global.