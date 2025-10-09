LeBron James se perderá el arranque de la temporada de la NBA por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

Los Angeles Lakers tendrán un comienzo complicado en la temporada 2025-26 de la NBA, luego que este jueves 9 de octubre se informara sobre que su principal estrella LeBron James no estará de arranque y se perderá varias semanas.

Según reporte preliminares del equipo, el alero de los Lakers sufre de una lesión en la ciática del lado derecho, lo cual lo dejará de baja entre tres y cuatro semanas.

Está baja sin duda deja al equipo angelino vulnerable, ya que a pesar de su edad LeBron sigue jugando al más alto nivel y será clave para las aspiraciones de campeonato del equipo para la nueva temporada de actividades.

Por otro lado, el equipo californiano estará bajo la responsabilidad de la estrella eslovena, Luka Doncic, quien deberá tomar las riendas y probar de qué está hecho en su nuevo equipo, además probará sus habilidades trabajadas durante el verano.

Se espera que LeBron regrese tras cumplir el periodo estipulado de baja para así el equipo californiano cuente con todas sus figuras, quienes buscan sorprender en el nuevo curso de actividades