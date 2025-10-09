American Airlines: Nuevas condiciones para el equipaje de mano que debes conocer

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea estadounidense American Airlines implementó recientemente un conjunto de modificaciones en sus políticas de equipaje de mano, con el objetivo de ofrecer una experiencia de embarque más fluida y menos restrictiva. Esta actualización comenzó a aplicarse desde el 6 de octubre, marcando un cambio importante en la forma en que los pasajeros gestionan su equipaje al abordar.

Uno de los aspectos más llamativos de la nueva política es la eliminación de los medidores metálicos que solían colocarse en las puertas de embarque. Ahora, los empleados de la aerolínea tendrán la potestad de evaluar visualmente el tamaño del equipaje y determinar si cumple con las dimensiones permitidas. Esta metodología, que ya había sido adoptada por United Airlines, busca reducir el tiempo de espera y los inconvenientes durante el embarque.

De acuerdo con un memorando interno de la compañía, serán los agentes de puerta quienes tomen la decisión final respecto al equipaje de los pasajeros. Sin embargo, la empresa también ha instruido a su personal a actuar con consideración hacia los viajeros, favoreciendo al cliente cuando existan dudas sobre el tamaño del equipaje. Solo en los casos en que la maleta sea claramente más grande de lo permitido, deberá ser registrada como equipaje facturado.

Aunque los medidores fueron retirados de las puertas de embarque, American Airlines los mantendrá en otros puntos del aeropuerto, como los vestíbulos y las áreas de pre-seguridad. Esta alternativa permitirá que los pasajeros midan su equipaje antes de pasar al área de embarque, evitando así posibles retrasos o inconvenientes de última hora.

Límites establecidos para el equipaje de mano

Las dimensiones máximas que mantiene la aerolínea no han cambiado. Cada pasajero puede llevar:

Una pieza de equipaje de mano: hasta 22 x 14 x 9 pulgadas.

Un artículo personal: como mochila o bolso pequeño, con medidas de 18 x 14 x 8 pulgadas.

Costos actuales del equipaje facturado

Para quienes necesiten registrar sus maletas, American Airlines mantiene sus tarifas vigentes, 40 dólares por la primera maleta y 45 dólares por la segunda, aplicables a vuelos dentro o entre Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.