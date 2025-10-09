¡Atención! Rotura de tubo matriz en El Hatillo ocasiona evacuaciones y deja varios heridos

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 9 de octubre, la Alcaldía de El Hatillo, estado Miranda, informó sobre la rotura de un tubo matriz en el sector La Toma de La Guairita que provocó el hundimiento de parte de la carretera y dejó un saldo de heridos. Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades mediante las plataformas digitales, evidenciando lo ocurrido.

Foto: Twitter @AlcaldíaElHatillo

La dirección municipal precisó que el personal de Hidrocapital se desplegó en el área para solventar la situación. De acuerdo a información suministrada por la empresa hídrica, la avería tiene un tamaño de 30 pulgadas y el personal autorizado está laborando de manera oportuna para lograr el drenaje del acueducto.

De igual modo, se mantienen a la espera de los funcionarios de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) para interrumpir el servicio mientras solventan la contingencia. Además, se activaron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Cuerpos Bomberiles para garantizar el resguardo de los lugareños.

Hasta el momento, se registraron 20 personas heridas, 30 viviendas afectadas y 162 personas evacuadas de sus hogares. En este sentido, las autoridades emitieron una alerta a los residentes de La Toma y exhortaron al desalojo, debido a los riesgos por los deslizamientos de tierra.

¿Cómo apoyar a los damnificados?

Bajo la premisa “ayudemos a los damnificados del sector La Toma” de La Guairita fue activado un centro de acopio. A través de las redes sociales, la Alcaldía de El Hatillo informó que los interesados pueden acudir a la sede principal ubicada en la Plaza Bolívar, de lunes a viernes, en un horario comprendido de 8:30 am hasta las 4:00 pm, y llevar los siguientes productos:

Agua potable

Alimentos no perecederos

Ropa, manta, zapatos

Medicamentos e insumos

Kit de primeros auxilios

Artículos para la higiene

Noticia en desarrollo...