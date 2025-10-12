¡A un gol! Cristiano Ronaldo cerca de romper esta marca en eliminatorias mundialistas

Suscríbete a nuestros canales

Cristiano Ronaldo tiene ante sí uno de los retos más significativos de su legendaria carrera con la Selección de Portugal: consolidarse en solitario como el máximo goleador histórico de las Eliminatorias para la Copa del Mundo.

Tras un sabor agridulce en su más reciente aparición, el astro luso tendrá una nueva y crucial oportunidad para grabar su nombre en lo más alto de las estadísticas mundiales.

Empate histórico y penal fallido

Actualmente, Cristiano Ronaldo ostenta la impresionante cifra de 39 goles en las Eliminatorias Europeas. Este registro lo mantiene empatado con el exdelantero guatemalteco Carlos "El Pescadito" Ruiz como los máximos artilleros en la historia global de las clasificatorias mundialistas.

El pasado sábado, en el encuentro de Portugal contra Irlanda, el mundo del fútbol puso sus ojos en CR7, quien tuvo en sus pies la inmejorable ocasión de adueñarse del récord. Sin embargo, falló un penal clave que lo dejó sin la ansiada anotación y con la obligación de posponer la celebración.

La frustración fue evidente, pero la oportunidad de superación es inmediata, un escenario que se ajusta perfectamente a la mentalidad competitiva del "Bicho".

Hungría será el próximo objetivo

La segunda oportunidad para Cristiano Ronaldo de hacer historia en esta fecha FIFA de octubre llegará este martes 14 de octubre, cuando la Selección de Portugal se enfrente a Hungría en el Estádio José Alvalade de Lisboa.

Para el capitán portugués, este partido no es uno más. El escenario es perfecto: jugando en casa, ante su afición, y con el foco puesto en la hazaña que se le escapó por un penal.

La expectativa es máxima para ver si la leyenda lusa puede convertir su oportunidad fallida en un impulso para la gloria y romper una nueva barrera histórica.