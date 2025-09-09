Cristiano Ronaldo alcanza los 943 goles y empata récord histórico en Eliminatorias (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Cristiano Ronaldo volvió a escribir su nombre en letras doradas en la historia del fútbol. En el partido entre Hungría y Portugal por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, el astro luso marcó el segundo gol de su selección desde el punto penal, sellando el 2-1 en el Puskás Aréna de Budapest. Con este tanto, CR7 alcanzó los 943 goles en su carrera profesional y 141 con la camiseta de Portugal.

Récord mundial en Eliminatorias

El gol ante Hungría no solo puso en ventaja a Portugal, sino también un hito histórico para Ronaldo. Con 39 goles en partidos de Eliminatorias mundialistas, el portugués igualó al guatemalteco Carlos “El Pescadito” Ruiz como el máximo goleador en toda la historia de las clasificatorias para la Copa del Mundo. Ruiz había ostentado este récord en solitario desde 2016, cuando superó al iraní Ali Daei.

Este empate en la cima del ranking coloca a Ronaldo por delante de otras figuras legendarias como Lionel Messi, quien suma 36 goles en Eliminatorias.

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo demuestra que la edad no es un impedimento para seguir brillando. Su capacidad de liderazgo, precisión y hambre de gloria lo mantienen como pieza fundamental en el esquema de Portugal. El penal ejecutado con frialdad ante Hungría no solo dio la ventaja a su equipo, sino que consolidó su legado como uno de los máximos referentes del fútbol mundial.