Futbol

Un choque transcontinental: México se enfrenta a Corea del Sur en amistoso

El encuentro, que se llevará a cabo en el Geodis Park de Nashville, Tennessee, servirá como un importante termómetro para ambos equipos y sus aspiraciones internacionales

Por Eimy Carta
Martes, 09 de septiembre de 2025 a las 02:38 pm
Suscríbete a nuestros canales

La selección Mexicana de fútbol continúa su preparación con miras a futuros desafíos, y hoy se medirá en un duelo amistoso a la poderosa selección de Corea del Sur. El partido dará inicio a las 7:00 p.m. (hora del centro de México), en un horario accesible para los aficionados de ambos países. Para aquellos que deseen seguir el juego, la transmisión en vivo estará disponible a través de una variedad de plataformas, tanto en televisión abierta como en streaming.

Dónde y cómo ver el partido

Los aficionados en México podrán sintonizar el encuentro por televisión abierta en los canales Canal 5 y Azteca 7. Además, la señal de cable estará a cargo de TUDN, lo que asegura una amplia cobertura del evento. Para quienes prefieren las plataformas digitales, el partido también estará disponible a través del servicio de streaming VIX Premium, que ofrece la opción de ver el juego en vivo desde cualquier dispositivo.

Este duelo amistoso es un espectáculo para los aficionados y también una valiosa oportunidad para que ambas selecciones prueben nuevos talentos y ajusten estrategias de cara a sus próximos compromisos. Se espera un partido de alta intensidad, con ambos equipos buscando la victoria para terminar la fecha FIFA con una nota positiva.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Internacional Carreras
Martes 09 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Futbol