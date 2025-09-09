Un choque transcontinental: México se enfrenta a Corea del Sur en amistoso

Suscríbete a nuestros canales

La selección Mexicana de fútbol continúa su preparación con miras a futuros desafíos, y hoy se medirá en un duelo amistoso a la poderosa selección de Corea del Sur. El partido dará inicio a las 7:00 p.m. (hora del centro de México), en un horario accesible para los aficionados de ambos países. Para aquellos que deseen seguir el juego, la transmisión en vivo estará disponible a través de una variedad de plataformas, tanto en televisión abierta como en streaming.

Dónde y cómo ver el partido

Los aficionados en México podrán sintonizar el encuentro por televisión abierta en los canales Canal 5 y Azteca 7. Además, la señal de cable estará a cargo de TUDN, lo que asegura una amplia cobertura del evento. Para quienes prefieren las plataformas digitales, el partido también estará disponible a través del servicio de streaming VIX Premium, que ofrece la opción de ver el juego en vivo desde cualquier dispositivo.

Este duelo amistoso es un espectáculo para los aficionados y también una valiosa oportunidad para que ambas selecciones prueben nuevos talentos y ajusten estrategias de cara a sus próximos compromisos. Se espera un partido de alta intensidad, con ambos equipos buscando la victoria para terminar la fecha FIFA con una nota positiva.