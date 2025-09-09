Barcelona cambia de sede para recibir al Valencia en jornada 4

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona oficializó la sede para enfrentar al Valencia CF como parte de la Jornada 4 de LaLiga. Ambos equipos estaban a la expectativa de donde se iba a jugar, ya que el propio fútbol español no había dado respuesta. Esta situación termina con la incertidumbre en la que se sumergió ambos clubes.

El Barca vs Valencia no se va a llevar en el Spotify Camp Nou porque el club no recibió los permisos administrativos para reabrir el estadio. En esa línea, la Jornada 4 del campeonato español y primer partido como local de los blaugranas se llevará a cabo en el Estadi Johan Cruyff.

Los catalanes agradecieron la comprensión a sus socios y aficionados por la prolongada espera en la que se vieron envueltos. Por otra parte, se comprometieron a brindar toda la logística y organización para la gestión de las entradas para disfrutar del primer juego de liga en casa.

¿Cuántos juegos se van a llevar a cabo en el Johan Cruyff?

El FC Barcelona está moviéndose para terminar de manera óptima lo necesario para que el Spotify Camp Nou esté operativo esta misma temporada. Con eso en mente, podríamos pensar que necesitarían al menos un mes más para terminar las obras, con eso en mente, solo jugarían tres encuentros en el Johan Cruyff.

14 de septiembre vs Valencia CF

21 de septiembre vs Getafe CF

28 de septiembre vs Real Sociedad

¿Barcelona vs PSG de Champions League en el Johan Cruyff?

Para el primer partido de UEFA Champions League el FC Barcelona solo podría jugarlo en el Olímpic de Montjuic si no está listo el Camp Nou. La razón es que la UEFA exige sedes categoría 4 para partidos de Champions y el Johan Cruyff no los cumple.

En ese contexto, el club ya confirmó que su debut en Champions será en Montjuic contra el último campeón de la competición y finalista del Mundial de Clubes de la FIFA 2025.