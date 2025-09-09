Diego López denuncia irregularidades antes de enfrentar al Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

Diego López delantero del Valencia CF se mostró preocupado e indignado por una irregularidad para el próximo partido contra el Barcelona. Un duelo que se va a llevar a cabo el próximo domingo 14 de septiembre y aún no tiene una sede confirmada por LaLiga para disputarse.

López señaló: "Me parece increíble que, a 5 días, no se sepa dónde se va a jugar el partido. Nuestros aficionados merecen una respuesta. Tenía que haberse resuelto hace tiempo". Una situación que afecta la imagen de LaLiga y la claridad para planificar la temporada 2025-26.

Este comienzo de temporada 2025-26 ha resultado bastante polémico en muchos sentidos. Lo peor del caso, es que el FC Barcelona se ha visto involucrado en varias de esas polémicas: árbitros, VAR y ahora la sede del Barca vs Valencia que solo ocasiona animadversión contra los blaugranas.

Barcelona vs Valencia no es un hecho aislado de LaLiga

La situación en el Barcelona vs Valencia no es un caso aislado en LaLiga. Es una situación que refleja la incertidumbre en la logística de una competición que parece no tener los puntos claros. A lo largo de los últimos años han ocurrido situaciones parecidas que restan credibilidad a la competición.

En diciembre del 2024 en un Girona vs Real Madrid ocurrió un hecho parecido. En esa oportunidad se modificó el horario a pocos días de llevarse a cabo el encuentro sin una justificación clara. Esto ocasionó confusión entre aficionados y una molestia sin precedentes para ambos clubes.

En enero de 2024, en la previa de Osasuna vs Barcelona fue reprogramado con solo 48 horas de antelación. El pretexto fue "descanso competitivo", pero fue una situación que dejó en evidencia la improvisación de LaLiga. Ahora el Valencia se suma a esta incertidumbre a solo 5 días de jugarse el encuentro.